РИАМО - 4 авг. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписания подмосковного УФАС РФ, которые были вынесены в отношении 5 компаний за заключение антиконкурентного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Речь идет о ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (по РВСН), а также компаниях «Капиталплюс», «Крафт Групп», «Компания «Гильдия» и «РТК».

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение Военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения о возможных нарушениях в действиях должностных лиц заказчика - филиала ФГБУ.

По результатам рассмотрения обращения ведомство вынесло решение о нарушении заказчиком и указанными фирмами антимонопольного законодательства. Они заключили устное соглашение об обеспечении победы ООО «РТК» в аукционах на поставку товаров для нужд Минобороны страны.

Не согласившись с указанным решением и предписаниями, учреждение и компании обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность обоснованность решения и предписаний регионального УФАС России.