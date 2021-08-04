РИАМО - 4 авг. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка. Как реагировать на такие вызовы, рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Мошенники, звонящие россиянам от имени ЦБ, часто говорят, что зафиксировали сомнительную финансовую операцию. Для предотвращения просят назвать банковские или персональные данных. Сычев объяснил, что такого звонка из Банка России поступить не может.

«Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк – это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда», - подчеркнул Сычев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что согласно Гражданскому кодексу страны распоряжаться средствами на счете физлица может только владелец счета.

Если кто-то пытается получить у человека конфиденциальную информацию, представляясь финансовой организацией, нужно сразу прервать разговор и не реагировать на повторные звонки.

«Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник», – посоветовал Сычев.

Чтобы успокоить себя и убедиться, что со счетом все в порядке, после звонка мошенника перезвоните в свой банк. Номер можно найти на обратной стороне пластиковой карты.