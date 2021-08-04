РИАМО - 4 авг. Могилу писателя и драматурга Михаила Загоскина, расположенную на старом кладбище Новодевичьего монастыря, ждет реставрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Надгробие является объектом культурного наследия федерального значения.
Он уточнил, что финальный перечень реставрационных работ будет утвержден после согласования проектной документации. В тоже время известно, что специалисты очистят поверхности надгробия, залатают трещины и сколы, а также нанесут на монумент защитные составы.
В ведомстве планируют провести работы в 2022-2023 годах. Реставрацию будут курировать в департаменте культурного наследия Москвы.
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