РИАМО - 4 авг. Могилу писателя и драматурга Михаила Загоскина, расположенную на старом кладбище Новодевичьего монастыря, ждет реставрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Надгробие является объектом культурного наследия федерального значения.

«После обследования специалистами этого захоронения было решено включить его в план работ по сохранению. В настоящий момент заканчивается разработка проекта реставрации могилы, которая начнется в следующем году», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он уточнил, что финальный перечень реставрационных работ будет утвержден после согласования проектной документации. В тоже время известно, что специалисты очистят поверхности надгробия, залатают трещины и сколы, а также нанесут на монумент защитные составы.

В ведомстве планируют провести работы в 2022-2023 годах. Реставрацию будут курировать в департаменте культурного наследия Москвы.​