РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Лифты заменят в самые короткие сроки в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе, сообщил глава городского округа Сергей Юров в своем Instagram-аккаунте.

3 августа в Балашихе состоялось выездное совещание вместе с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, представителями Фонда капитального ремонта и жителями ЖК «Эдельвейс Комфорт», в ходе осмотра неисправного лифтового оборудования в доме №30 по Чистопольской улице было принято решение о замене лифтов.

«Сегодня специалисты уже проводят все необходимые замеры, задача произвести лифты до конца августа и приступить к монтажу», - написал Юров.

Он добавил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь в доставке продуктов питания, лекарств и других социальных нужд. Работает горячая линия для обращений: 8(495)529-11-90.

Ранее жильцы 20-этажного дома сообщили в социальных сетях на одновременное отключение всех 6 лифтов. Из-за этого жильцы почти месяц поднимаются пешком в свои квартиры, а пенсионеры и инвалиды не имеют возможности выходить на улицу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов поручил оперативно решить проблему с отключением лифтов в многоэтажке.