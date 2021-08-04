РИАМО - 4 авг. Игры в рамках кубка по киберспорту «Турнир большого города» начнутся в столице 6 сентября и продлятся 21 день, на состязаниях будет представлено 11 дисциплин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Соревнования будут проходить в центре «Патриот.Спорт». Регистрация на турнир открыта до 21:00 5 сентября.
Он отметил, что киберспорт может стать хорошим подспорьем в изучении школьных предметов — от истории и английского языка до математики и физики.
Турнир поможет участникам проявить свои навыки в самых разных видах и жанрах многопользовательских игр. Соревноваться киберспортсмены смогут, используя компьютеры и мобильные девайсы.
Итоги турнира станут известны 27 сентября, победители и призеры получат кубки, медали и памятные призы.
В прошлом году трансляцию соревнований посмотрели более 2,6 млн зрителей.
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