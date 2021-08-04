РИАМО - 4 авг. Игры в рамках кубка по киберспорту «Турнир большого города» начнутся в столице 6 сентября и продлятся 21 день, на состязаниях будет представлено 11 дисциплин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соревнования будут проходить в центре «Патриот.Спорт». Регистрация на турнир открыта до 21:00 5 сентября.

«Киберспорт для школьников — больше, чем игра. Он развивает целый набор важных качеств и компетенций. Это высокая скорость реакции и усвоения информации, умение стратегически мыслить и быстро принимать решения, внимательность, способность эффективно работать в команде и прогнозировать действия соперников», — сказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он отметил, что киберспорт может стать хорошим подспорьем в изучении школьных предметов — от истории и английского языка до математики и физики.

Турнир поможет участникам проявить свои навыки в самых разных видах и жанрах многопользовательских игр. Соревноваться киберспортсмены смогут, используя компьютеры и мобильные девайсы.

Итоги турнира станут известны 27 сентября, победители и призеры получат кубки, медали и памятные призы.

В прошлом году трансляцию соревнований посмотрели более 2,6 млн зрителей.​