РИАМО - 4 авг. Главной конечной целью властей столицы является создание в каждом районе Москвы комфортной среды для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома, при этом термин «спальный район» должен «уйти в архив», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», — написал мэр в своем личном блоге.

Градоначальник подчеркнул, что в большей части районов за пределами ТТК есть практически вся инфраструктура для жизни и отдыха горожан: магазины, парки шаговой доступности, хорошие школы и поликлиники.

Вопрос с работой около дома все еще остается сложным, однако и в этой сфере происходит сдвиг. За последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в городе создаются не в центре. Это происходит благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков.

Для ускорения этого процесса власти столицы приняли решение возвращать инвесторам часть платы за право строительства нового жилья, если одновременно они создают места приложения труда за пределами центра.

«Нам нужны рабочие места за пределами МКАД. <...> В новой Москве уже создали порядка 200 тыс. рабочих мест», — отметил Собянин.

Во всех районах столицы москвичи должны чувствовать «себя как дома», для них должны быть доступны ярмарки, кинотеатры, хорошие магазины. В каждом районе такие проекты власти создают, резюмировал мэр.