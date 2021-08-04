РИАМО - 4 авг. Лидерами по числу проектируемых и строящихся жилых домов по программе реновации являются Восточный, Северный и Юго-Восточный округа Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С момента запуска программы реновации жилищного фонда в 3 административных округах: Восточном, Юго-Восточном и Северном обеспечено строительство и проектирование 138 домов общей площадью 2,5 млн кв. м. Из них 55 приходятся на восток Москвы, 42 и 41 – на юго-восток и север соответственно», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всего в мегаполисе на данный момент на этапе проектирования и строительства находятся более 300 объектов.

По его словам, в указанных 3 округах еще больше всего домов введено в эксплуатацию.

«В настоящее время 20 новостроек сданы в эксплуатацию на севере и 19 на юго-востоке Москвы, еще 18 домов – в Восточном административном округе», – уточнил заместитель мэра.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что столичной администрацией ведется постоянная работа по подбору стартовых площадок. На сегодняшний день в ВАО, ЮВАО и САО подобрано 222 территории с градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. м. недвижимости.

«В том числе 64 территории, сформированные на месте отселения многоквартирных домов», – уточнил Левкин.

Программу реновации жилфонда утвердил мэр столицы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан и предусматривает расселение 5175 жилых домов.

«Сейчас можно подвести промежуточные итоги. По программе построили 130 домов. Новые квартиры получили более 35 тыс. человек. Как мы и обещали, получили квартиры в том же районе, зачастую в том же дворе. Порядка 10 тыс. жителей старых домов готовятся к новоселью», – отметил мэр.

Подробнее о программе реновации можно узнать на портале mos.ru.