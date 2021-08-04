РИАМО - 4 авг. На московском портале для малого бизнеса появился специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание города», который расскажет о мерах поддержки и историях успеха социальных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Социальное предпринимательство — это бизнес, направленный на решение соцзадач и поддержку разных групп жителей города. Например, это фирмы, разрабатывающие программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывающие психолого-педагогическую помощь.

«В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия», — сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Новый онлайн-проект можно найти на mbm.mos.ru. Для этого нужно нажать на кнопку «Меню» в верхнем левом углу портала и выбрать раздел «Спецпроекты». В нем следует кликнуть на пункт «Социальное предпринимательство».

В данном проекте представлено 5 тематических блоков. В первом есть все категории компаний, которые могут получить статус социального предприятия, во втором - все о процедуре получения данного статуса с инструкциями.

Если после прочтения инструкций все равно остались вопросы, то их можно задать по телефону: +7 (495) 225-14-14 или с помощью формы на сайте.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в третьем блоке перечислены меры поддержки, которые есть в городе для социально ориентированного бизнеса: субсидии, льготы, бесплатная аренда площадок и другое. Еще там есть образовательные программы, позволяющие расширить компетенции специалистов компании и выйти на новые рынки сбыта.

«На mbm.mos.ru представлены курсы и тренинги для социальных предприятий. Они посвящены разным темам — от инструментов для создания эффективного стартапа до масштабирования с учетом особенностей ведения социального бизнеса», — добавил он.

В следующем блоке представлены бесплатные консультации для социальных предпринимателей. На портале они могут задать вопросы о создании бизнеса, налогах, ведении бухучета и другие. На них отвечают специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В пятом блоке для бизнесменов сконцентрировали полезные онлайн-продукты. Например, сервис «Интерактивный помощник», подбирающий меры поддержки для конкретного вида предпринимательства, онлайн-услуга «Проверка контрагентов», помогающая оценить благонадежность партнера.

Кроме того, новый спецпроект знакомит с историями успеха социальных предприятий, которыми поделились их учредители.