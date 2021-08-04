РИАМО - 4 авг. Столичное метро объявило поиск тест-драйверов, которые смогут протестировать виртуальную карту «Тройка», загруженную в смартфон, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Метрополитен запускает открытое тестирование вместе с ВТБ, Google и Mastercard. Для участия в нем необходимы только Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать столичный пассажирский транспорт лучше.

Всего набирают 500 тестировщиков. Для открытого теста будут доступны абонементы карты «Единый» на 30 дней.

«Все больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных «Троек», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что транспортный комплекс города смотрит в будущее и ждет современных жителей столицы, которые любят технологии и общественный транспорт.