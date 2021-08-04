РИАМО - 4 авг. Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке каждый год, однако сохранить яйца и вырастить птенцов весьма непросто.

«В процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Зоологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал — они выращивают птиц в инкубаторах», — отметила Акулова.

Специалисты внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца размещают в инкубаторах, а в вольере их заменяют на муляжи с песком. Перед вылупленном птенцов зоологи возвращают яйцо родителям, которые после этого начинают ухаживать за потомством.

В данный момент птенцы не похожи на своих родителей — они серого цвета. Розовый пигмент появится у них только через пару месяцев.