РИАМО - 4 авг. Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке каждый год, однако сохранить яйца и вырастить птенцов весьма непросто.
Специалисты внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца размещают в инкубаторах, а в вольере их заменяют на муляжи с песком. Перед вылупленном птенцов зоологи возвращают яйцо родителям, которые после этого начинают ухаживать за потомством.
В данный момент птенцы не похожи на своих родителей — они серого цвета. Розовый пигмент появится у них только через пару месяцев.
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