РИАМО - 4 авг. Полицейские городского округа Чехов уничтожили 200 кустов дикорастущей конопли общим весом порядка 30 кг в рамках регионального оперативно-профилактического мероприятия «Мак», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Чехов в ходе рейда обнаружен участок, расположенный вблизи деревни Плешкино, площадью более 10 соток, с дикорастущей коноплей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

Изъятые образцы растений передали на исследование, где подтвердилось содержание наркотических веществ.

Очаг произрастания был ликвидирован. Полиция скосила и сожгла растения.

Мероприятие «Мак» направлено на обнаружение и уничтожение незаконных посевов мака, конопли и иных содержащих наркотические и психотропные вещества растений.