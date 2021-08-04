РИАМО - 4 авг. В столичную полицию обратилась женщина, у которой украли сумочку с лавочки в центре города, пока она фотографировалась, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел примерно в полночь в среду на улице Никольская, д. 6. Женщина положила на лавочку свою сумку, в которой были ключи от квартиры, 50 тыс. рублей, банковская карта и букет, после чего стала фотографироваться.

После проведения съемки женщина увидела, что букет цветов лежит на лавочке, а сумка пропала. Она также сообщила, что на украденной банковской карте не было денег и списаний не производилось.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.