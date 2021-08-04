РИАМО - 4 авг. Ногинский городской суд обязал компанию ООО «СУ-9» выплатить 250 тыс. рублей штрафа за организацию несанкционированной свалки в Богородском округе, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее водителя компании уже трижды ловили за сброс мусора на территории леса. Фирма свалку объемом 15 куб. м убрала, но платить штраф не собиралась.

Предприниматели обратились в суд за поддержкой, но оспорить постановление комитета лесного хозяйства Московской области об оплате штрафа им не удалось.

Ногинский городской суд обязал компанию уплатить в пользу государства 250 тыс. рублей, то есть более чем 16,6 тыс. рублей за кубометр мусора.