РИАМО - 4 авг. С апреля в столице на получение справки о правах на жилье отправили свыше 9 тыс. онлайн-запросов, время на подачу заявления и получения документа сократилось, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» одна из самых востребованных среди жителей столицы. Она позволяет проводить сделки с недвижимым имуществом. В этом году обращения по этой услуге возросли в 1,3 раза. С 1 апреля ее полностью перевели в онлайн.

«Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней. При этом в ряде случаев после перевода услуги в исключительно электронный формат через mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 мин., а минимальный срок может составить и до 3 мин. Это возможно при предоставлении полного пакета необходимых документов», — пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря цифровизации госуслуг москвичам больше не нужно лично посещать органы власти, также это позволяет совершать документооборот в электронном виде.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что 24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах стали цифровыми. Это позволило уменьшить время их предоставления.

«Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за 8 рабочих дней вместо 10, внести изменения в договор аренды — за 31 день вместо 56, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных», — добавил Гаман.

Добиться такого результата стало возможно благодаря эффективному электронному межведомственному взаимодействию среди органов власти мегаполиса.

«Город сократил до минимума количество документов, которые жителям необходимо предоставить для получения госуслуг: практически все необходимые сведения ведомства получают самостоятельно в электронном виде, и на это уходит гораздо меньше времени, чем на традиционный обмен документами», — подчеркнул глава департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Он добавил, что жителям столицы больше не нужно вручную заполнять заявления на предоставление услуг. Теперь после первого раза заполнения формы в личном кабинете данные будут вноситься автоматически.​