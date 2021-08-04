РИАМО - 4 авг. Фонд защиты дольщиков направил в ГУ МВД РФ по Московской области материалы проверки компаний, которые могут быть связаны с обанкротившейся Urban Group. Фирму заподозрили в новых махинациях на 5 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Как отмечается в обращении депутата Госдумы Александра Якубовского в Генпрокуратуру и МВД, стало известно, что перед банкротством в 2018 году Urban Group продала 3 аффилированным с ней фирмам свыше 450 квартир на общую сумму 5 млрд рублей в недостроенных домах.

Сейчас эти компании дожидаются получения приобретенной недвижимости, которую достраивают за бюджетные деньги.

В 2018 году Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом Urban Group, которая после себя оставила в регионе свыше 13 тыс. недостроенных квартир в жилых комплексах «Лайково», «Митино О2», «Опалиха О3», «Лесобережный» и «Видный город». Все они перешли Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. В свою очередь фонд привлек для достройки домов подрядные организации.

Депутат попросил провести проверку руководства и бенефициаров аффилированный ранее с Urban Group компаний — «Инжстройтехнология», «Строй-Конструкция» и «СтройНедвижимость». Якубовский попросил проверить эти фирмы на предмет уголовно наказуемых деяний и «инициировать привлечение виновных лиц к уголовной ответственности».

Кроме того, Фонд защиты прав участников долевого строительства отправил в подмосковный главк МВД РФ аналогичное обращение, чтобы не допустить возможного нанесения ущерба бюджету страны.