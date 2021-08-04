РИАМО - 4 авг. Новая услуга в онлайн-формате стала доступна для жителей столицы в сервисе «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Теперь граждане могут сообщить о строительных дефектах в домах и квартирах, которые нужно исправить, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее это можно было сделать, обратившись с заявлением лично в центр информирования по переселению. Сейчас услуга доступна в режиме онлайн на портал mos.ru. Воспользоваться ей могут граждане, имеющие полную учетную запись на сайте.

«Новая услуга «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации» разработана специалистами департамента информационных технологий и департамента градостроительной политики города Москвы и является частью суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации», — пояснил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Благодаря сервису горожане могут воспользоваться онлайн-инструкцией по переезду, заказать услуги грузчика, а также получать сообщения обо всех этапах переселения, напомнил он.

Он добавил, что с момента запуска проекта власти отправили около 78 тыс. электронных уведомлений. Участникам реновации сообщения приходят в личный кабинет, по электронной почте, по СМС и в приложении «Госуслуги Москвы».

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что город делает переезд более простым и комфортным для каждого участника программы реновации. Благодаря сервису москвичам не нужно в одиночку разбираться, как подготовиться к переезду: им в любой момент доступные все нужные инструкции.

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