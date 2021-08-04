РИАМО - 4 авг. С начала старта акции около 42 тыс. пожилых жителей столицы получили подарочные наборы «С заботой о здоровье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Получить комплекты могут жители столицы старше 65 лет, которые привились от коронавируса первым компонентом в срок с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершили вакцинацию.

«С тех пор, как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно увеличилось. Если раньше в день выдавалось не более 2 тыс. коробок, то сейчас в среднем 4,5 тыс. человек приходят за своими подарками после завершения вакцинации», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что получать подарки стало гораздо удобнее, так как с 26 июля их начали выдавать в Гостином Дворе, а через 2 дня открылись пункты выдачи в поликлиниках.

Заммэра добавила, что в течение первой недели работы этих пунктов москвичам вручили более 16 тыс. подарочных наборов, а еще более 25 тыс. человек получили их в районных центрах соцобслуживания.

Кроме того, жители Северо-Восточного округа стали самыми активными участниками акции. Там выдали около 5 тыс. наборов. Наиболее посещаемым пунктом получения комплектов «С заботой о здоровье» стал крупнейший в Европе центр вакцинации, расположенный в Гостином Дворе.​

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