РИАМО - 4 авг. Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании — можно сдавать кровь через месяц после выздоровления», — сказала главврач Центра крови им. Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

С вакцинированными аналогичная ситуация — им можно сдать кровь через 30 дней с момента введения второй дозы препарата, пояснила специалист.

В России сегодня можно сделать прививку от Covid-19 вакцинами отечественного производства «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, хотя наблюдается снижение темпа прироста выявляемых случаев.

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