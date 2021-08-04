РИАМО - 4 авг. По просьбам жителей столицы акция «Электронный дом дарит уют» была продлена до 29 августа включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках нее жители многоквартирных домов мегаполиса могут выиграть ценные подарки, например: пледы, увлажнители воздуха, умные весы, ночники, мультиинструменты и многое другое.

Для участия в акции следует зарегистрироваться на портале «Электронный дом» или в мобильном приложении «Электронный дом Москва», для этого нужно использовать свою учетную запись на mos.ru. Победителей выберут 11, 18 и 25 августа и 1 сентября.

Каждый пятый участник, выполнивший все требования, может выиграть ценные подарки. О том, как получить свою награду, победителю сообщат в электронном письме, которое придет на указанный при регистрации e-mail.​

Данная акция проводится в городе с 5 июля. За прошлый месяц подарки получили свыше 5 тыс. пользователей.