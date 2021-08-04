РИАМО - 4 авг. В селе Остафьево поселения Рязановское Новомосковского округа 1 сентября планируют открыть новый детский сад на 240 мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Суммарная площадь здания составит 3,5 тыс. кв. м. Разрешение на его ввод в эксплуатацию получено. Здание входит в состав жилого комплекса по договору с жильцами и застройщиком.

«Главная особенность такого договора — передача объекта на баланс города. Планируется открыть садик к началу учебного года», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Внутри здания специалисты обустроили игровые панели-трансформеры, мобильные перегородки и системы хранения. Они позволят менять пространство помещений.

Планируется, что в детсаду организуют музыкальный и актовый залы. На территории у здания учреждения обустроят игровые площадки. Новый детсад даст городу дополнительные 44 рабочих места. Кроме того, власти столицы намерены возвести еще 4 детских сада и 3 школы.

«Столица активно занимается строительством социальной инфраструктуры, в том числе объектов образования. При этом порядка 40% социальных объектов в Москве возводят инвесторы. В планах до 2023 года построить еще около 70 объектов дошкольного образования», — отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.