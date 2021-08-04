РИАМО - 4 авг. На столичных дорогах вечером могут возникнуть 7-балльные пробки. По данным на 07:40 среды, загруженность движения оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время затруднен транспортный трафик по направлению в центр на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Волгоградском проспекте.

Нормальный режим движения фиксируется на Каширском, Звенигородском, Ленинградском шоссе и других улицах.

На ряде участков МКАД (82-м, 31-м и 53-м км), на Пятницком, Дмитровском, Варшавском и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Мира и Большом Каменном мосту в городе идут дорожные работы. Они могут стать одной из причин пробок.