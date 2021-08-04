РИАМО - 4 авг. Рабочие продолжают капитальный ремонт в терапевтическом корпусе №1 Морозовской детской городской клинической больницы Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В настоящее время специалисты ведут демонтаж лифтовых шахт, устанавливают окна, воздуховоды вентиляции, системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Рабочие проводят восстановление кровли здания и фасада.
Отремонтированный корпус больницы станет соответствовать современным требованиям и будет предоставлять высокий уровень комфорта для пациентов.
По словам главврача Морозовской больницы Валерия Горева, ремонт позволит обновить 9 отделений медучреждения.
«В корпусе будет сосредоточена вся педиатрическая служба, где пациенты смогут получить все виды помощи — от современной диагностики до реанимационной терапии. Маленькие пациенты будут размещаться в одноместных и двухместных палатах. В корпусе сделают стилизованный холл и игровое пространство. А также оборудуют особую зону Family room — комнату отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми», - добавил Горев.
Он уточнил, что в обновленном корпусе также создадут комфортные зоны отдыха для медперсонала.
Главврач отметил, что для медиков важно оказывать не только высокотехнологичную медпомощь, а еще создать для пациентов и их родителей максимально удобную и приятную обстановку. В здании будут расположены современные кабинеты и рабочие места для врачей и младшего медперсонала.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии