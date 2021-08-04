РИАМО - 4 авг. Женская сборная России по гандболу вышла в 1/2 финала Олимпийских игр-2020 в Токио, пишет Газета.ru.

В четвертьфинале россиянки обыграли спортсменок из сборной Черногории со счетом 32:26.

Среди российских спортсменок отличились Анна Вяхирева (8 мячей), Полина Кузнецова (5), Владлена Бобровникова (4) и Дарья Дмитриева (4).

В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия. Встреча состоится 6 августа в 11:00 по московскому времени.

Ранее сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады пройдет 8 августа.