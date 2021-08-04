РИАМО - 4 авг. В деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха и деревне Владычино Волоколамского округа нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщения о находках поступили 3 августа.

Угрозы для жизни и жизнедеятельности населения в деревнях нет. На месте находок выставлена охрана силами местных ОМВД.

Уничтожение боеприпасов запланировано на 4 августа. В Балашихе уничтожение пройдет силами министерства обороны РФ, в Волоколамском округе - силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».