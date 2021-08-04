РИАМО - 4 авг. Крупнейшие банки страны отметили увеличение спроса на покупку вторичного жилья в ипотеку, в некоторых кредитных организациях доля таких обращений выросла на 10-20 п.п., пишет в среду газета «Известия».

Банки считают, что предпосылками данных изменений стали корректировка условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки по данному кредиту.

Директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин также отметил, что в России спрос на все жилищные программы остается высоким.

В банках считают, что увеличение спроса на вторичку в стране продолжится. Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич уточнил, что тенденция по увеличению доли купленного в ипотеку вторичного жилья может вырасти до 68-70% с текущих 57%.

По словам директора департамента розничных рисков организации банка «Зенит» Александра Шорникова, до конца текущего года можно ожидать роста спроса на вторичное жилье в условиях повышения стоимости первички и ограничений господдержки.

По данным Росстата, за 6 месяцев 2021 года в РФ новостройки выросли в стоимости на 12%, а вторичное жилье ― на 6%.

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