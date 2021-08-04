РИАМО - 4 авг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в стране по-прежнему напряженной, хотя наблюдается снижение темпа прироста выявляемых случаев коронавируса.

«Она (ситуация - ред.), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказала Попова в интервью kp.ru.

По ее словам, основная задача в данный момент — максимальный охват населения прививками от Covid-19. Сейчас этот процесс идет более активно, чем месяц назад.

Попова подчеркнула, что большая часть новых выявленных случаев коронавируса в стране — штамм «дельта».

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщал о том, что «дельта»-штамм коронавируса намного заразнее обычного. Перед ним наиболее уязвимы люди в возрасте от 14 до 29 лет.

Всего в России выявлено 6 334 195 случаев Covid-19, умерли 160 925 человек, выздоровели 5 659 746 граждан.

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