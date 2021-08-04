РИАМО - 4 авг. В среду на территории Подмосковья и Москвы температура воздуха может подняться до плюс 25 градусов, ожидается небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет плюс 22-24 градуса, в Московской области - плюс 20-25 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с, атмосферное давление будет 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 50%.

Для метеочувствительных людей такие внешние условия являются благоприятными, влажностный и кислородный режимы в регионе комфортные, атмосферное давление находится в пределах нормы.

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