РИАМО - 3 авг. Депутаты Мосгордумы готовы подключиться к обсуждению мастер-плана и совершенствованию процесса градостроительного регулирования в мегаполисе после летнего перерыва в работе, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

«Думаю, что стратегия развития нашего мегаполиса в формате мастер-плана будет более гибко учитывать мнение москвичей и экспертов», - отметил Шапошников.

Он напомнил, что ранее мэр города Сергей Собянин внес предложение отказаться от жесткого «советского» генплана столицы и предложил перейти к обновляющемуся мастер-плану, отражающему современные реалии и развитие каждого конкретного района Москвы.

«Безусловно поддерживаю это предложение. Уверен, что Москва, как один из самых прогрессивных smart city, должна идти в ногу со временем. Московская городская дума в свою очередь готова законодательно обеспечить этот процесс», - добавил спикер столичного парламента.

Он отметил, что для данного перехода потребуется кропотливая работа по изменению городского и федерального законодательства, разработка дорожной карты включения мастер-плана в правовую базу, а еще подготовка законопроектов, которые учитывают принципиально иной формат и параметры развития мегаполиса.

«Москва динамично развивается и успешно внедряет самые смелые урбанистические решения. В настоящее время столица «живет» по стандартам, заложенным Генеральным планом Москвы еще 11 лет назад – документ был принят столичным парламентом в 2010 году. При этом большинство мегаполисов мира уже давно отказались от жесткого планирования», - заключил Шапошников.