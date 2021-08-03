РИАМО - 3 авг. В столице завершилась регистрация кандидатов на довыборы в Московскую городскую думу VII созыва по округам № 37 и №19, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников.

Он напомнил, что в округ №37 входят районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского, а в округ №19 – район Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское.

«Всего документы подали 24 человека - от парламентских партий, <…> а также кандидаты от малых внепарламентских партий и самовыдвиженцы, которые составили половину от общего количества претендентов», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что собрать и сдать нужное число подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти процедуру регистрации смогли 22 кандидата.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.