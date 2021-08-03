РИАМО - 3 авг. Центр «Вектор» представил статистику по заражению коронавирусом среди получивших два компонента российских вакцин, сообщает Федеральное агентство новостей.
С начала кампании по вакцинации от коронавируса в стране собрали статистику по заболеванию после введения препаратов. Она показала, что доля заболевших через 21 день после получения второй инъекции составила 0,66% для «Спутника V», 0,59% - для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 334 195 случаев коронавируса, скончались 160 925 Covid-пациентов, выздоровели 5 659 746 человек.
В России можно сделать прививку вакцинами отечественного производства «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
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Текстовая трансляция
3 АВГУСТА
- Врач рассказал, как избежать тромбоза после перенесенного коронавируса. Пациенты после болезни должны принимать препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты.
- Врач Мясников назвал категорию людей, распространяющих Covid‑19 почти в 80% случаев:
- Мурашко предложил привить от Covid‑19 всех пожилых россиян. Исключение могут составлять люди с противопоказаниями для вакцинации.
- Посещаемость столичных ТЦ вернулась на допандемийный уровень. В мегаполисе с 19 июля была отменена система обязательных QR‑кодов для гостей кафе и ресторанов.
- Певицу МакSим отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Артистка дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.
- Еще 1772 человека вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего болезнь победили 319 887 человек.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- 70% переболевших Covid‑19 не могут избавиться от симптомов несколько месяцев. Чаще всего это одышка, утомляемость и нарушение сна.
- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявили 1 513 892 случая коронавируса.
- Еще 3759 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На ИВЛ находятся 479 заболевших.
- Креативные постеры о вакцинации с фразой из фильма «Брат» появились в метро. Плакаты можно увидеть на Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско‑Рижской и Люблинско‑Дмитровской ветках подземки.
- За сутки в России зарегистрировали 22 010 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 540 больных. В Москве - 1 952.
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