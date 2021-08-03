РИАМО - 3 авг. Столичная прокуратура начала проверку в связи с возможными нарушениями природоохранного законодательства в новой Москве. По предварительной информации, в акватории Николо-Хованского пруда найдены мертвые водные биоресурсы и птица, сообщается на сайте ведомства.

В ходе организованной проверки специалисты межрайонной природоохранной прокуратуры и прокуратура ТиНАО с привлечением контролирующих органов планирует установить все обстоятельства и причины данного инцидента.

Уже осуществлен забор проб воды пруда в целях обнаружения в ней возможных превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

По результатам проведенной проверки дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства, а также примут меры прокурорского реагирования.