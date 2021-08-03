РИАМО - 3 авг. Информация о возгорании кабеля в тоннеле на Замоскворецкой линии столичного метрополитена не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями «Театральная» и «Тверская» Замоскворецкой линии метрополитена произошло возгорание кабеля.

В настоящее время поезда столичной подземки курсируют в штатном режиме.

В тоннеле одного из перегонов было небольшое тление провода светильника, но машинист оперативно его устранил. Безопасности пассажиров и движению поездов метро ничего не угрожало.

Специалисты внимательно следят за всем происходящим и строго контролируют работу городского пассажирского транспорта.