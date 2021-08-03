РИАМО - 3 авг. К концу текущего года внутренний туризм в Московской области планируют восстановить более чем на 50% к допандемийному уровню, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С начала года регион посетили свыше 8 млн туристов. Всего в 2021 году в области планируют принять более 13 млн путешественников, что на 2 млн больше, чем в 2020 году, а также на порядка 9 млн туристов меньше чем в допандемийном 2019 году.

«В этом году планируется восстановить внутренний туризм более чем на 50% по отношению к допандемийному периоду. Для нашего региона это приличный темп, учитывая, что большинство россиян все же предпочитают проводить отпуск у моря», - отметил председатель комитета подмосковного парламента по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, несмотря на то, что у Подмосковья моря нет, область продолжает входить в топ самых посещаемых регионов РФ. А в 2020 году стала лидером национального туристического рейтинга.

Он пояснил, что удерживать лидерские позиции Подмосковью удается благодаря богатому культурно-историческому наследию. Одними из самых популярных мест среди отдыхающих в регионе являются Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и Одинцовский округ (парк «Патриот» в Кубинке).

«Сегодня в Подмосковье насчитывается более 300 усадеб, свыше 100 музеев. Все это также вызывает интерес у туристов. Не менее важен вопрос гостеприимства: это инфраструктура, наличие различных гостиниц, гастрономия. В данном направлении ведется большая работа», - уточнил Рожнов.

По его словам, в региональном парламенте вместе с коллегами из профильных министерств обсуждаются развитие сельского и экотуризма, которые могут способствовать росту турпотока в область.

Он добавил, что достичь показателей допандемийного уровня турпотока в Подмосковье поможет и принятый Мособлдумой закон об активных видах туризма. Благодаря ему любители активного отдыха смогут получать более современную, качественную и безопасную инфраструктуру и сервис.

Полостью вернуть турпоток в Московской области к допандемийным показателям (свыше 22 млн человек в год) планируется к 2024 году.

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