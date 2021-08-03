РИАМО - 3 авг. Автоэксперт Петр Баканов отметил, что машину с механической коробкой передач не всегда необходимо ставить на ручной тормоз, но на авто с АКПП ручник следует использовать постоянно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Ручник надежен и прост, однако бывает, что он растягивается или водитель недостаточно сильно затягивает тормоз. Можно подстраховаться, оставив автомобиль на первой передаче. Особенно это важно на уклоне», - сказал Баканов.

Он отметил, что зимой от использования ручного тормоза следует отказаться, если машина с механической коробкой передач только что помыта, так как тормоз может замерзнуть.

Автомобили с автоматической коробкой передач эксперт рекомендует всегда оставлять на ручном тормозе. Ручку тормоза следует обязательно активировать перед переводом селектора в режим паркинга. Это связано с конструктивными особенностями АКПП.

Эксперт предупредил автолюбителей, что зимой автомобиль нужно ставить на ровном месте в местах, которые обеспечивают качественное сцепление с дорогой.

Также, по мнению автоэксперта, не следует оставлять машину около дороги в зимнее время, так как проезжающие мимо авто могут забрызгать ее снегом и водой, а из-за этого могут примерзнуть ручки и испортиться лакокрасочное покрытие.