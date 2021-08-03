РИАМО - 3 авг. Девочка, на которую напал мужчина со шприцем и сделал ей укол неизвестного вещества, чувствует себя удовлетворительно, о ее самочувствии рассказал отец Егор Юрьевич. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Более-менее. Было плохо, но, слава богу, все получше, все привели в порядок... Надо ехать в больницу, надеюсь, что все будет хорошо», — сказал он.

Отец девочки добавил, что после инцидента «все на уши встали». Он уверен, что полиция найдет злоумышленника, совершившего нападение.

2 августа школьница возвращалась домой с прогулки по улице Головачева. К ней обратился незнакомый мужчина, вышедший навстречу. Он спросил дорогу, а после стал преследовать девочку. Она побежала.

Догнав школьницу, мужчина вколол ей в левую ягодицу неизвестное вещество, после чего девочка потеряла сознание. Придя в себя, она добралась до проходной военного училища, находящегося недалеко от места событий, где ей вызвали скорую. Прибывшая бригада доставила школьницу в больницу.

У девочки диагностировано отравление, подтвержден факт укола. Следов насилия не зафиксировано, ничего из вещей не пропало.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.