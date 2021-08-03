РИАМО - 3 авг. В этом году в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье вовлекли на 40 тыс. га земли больше, чем в прошлом году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Из этих 40 тыс. га на 11 тыс. га посеяли масличные, на 2 тыс. га - пшеницу и зернобобовые, на 1,5 тыс. га - овощи открытого грунта, на 1,5 тыс. га - кукурузу и, что немаловажно, на 23 тыс. га - кормовые однолетние и многолетние растения», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что всего на территории Московской области пахотные земли составляют 1030 тыс. га. В сельскохозяйственный оборот с 2013 года было вовлечено 473,3 тыс. га земли.

Лидерами по вводу земли в сельхозоборот являются Домодедово, Зарайск, Серебряные Пруды, Коломна и Луховицы. В Подмосковье на развитие сельского хозяйства ежегодно выделяется порядка 5 млрд рублей.