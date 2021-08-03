РИАМО - 3 авг. В Московской области продолжается сбор предложений в программу развития «Подмосковье – территория перемен». В единый центр сбора наказов поступило уже более 45 тыс. предложений, многие из них касаются жилищно-коммунального хозяйства.

С 12 июля на базе регионального отделения партии «Единая Россия» работает единый центр сбора наказов. О процедуре приема наказов рассказала региональный председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда» Елена Андреева. Она отметила, что жителей волнуют самые разные вопросы, немалая часть из них касается проблем ЖКХ - на эту тему пришлось почти 25% всех обращений в центр.

«По данным на сегодняшний день многие проблемы граждан касаются сферы коммунального сектора – этому посвящено более 11 тыс. наказов. Чаще всего жалобы связаны с неудовлетворительным содержанием домов, работой управляющих компаний, до сих пор у людей возникают вопросы с оплатой услуг ЖКХ, многие обращаются с просьбами отремонтировать места общего пользования, коммуникации жилого дома, лифты, фасады и инженерные сети. Сегодня я лично ознакомилась с этими наказами в центре, увидела срез проблем, которые можно и нужно решать на региональном, местном и федеральном уровнях», – сказала Андреева.

Она пояснила, что проблемы сферы ЖКХ – больная тема для жителей региона.

«Жилищно-коммунальное хозяйство касается всех. Поэтому задача партии – отразить в программе разные формы поддержки, расширить полномочия для решения бытовых проблем. Для этого надо предусмотреть возможность улучшения жилищных условий граждан, реализовать программу переселения из аварийного жилья, обеспечить восстановление прав обманутых дольщиков и прозрачность начисления платежей. Вот все эти инструменты решения проблемных вопросов будут доработаны и отражены в программе», – сказала Андреева.

Еще одна сфера, которую Андреева предложила прописать в программе «Единой России» – социальная газификация.

«По теме газификации поступает много предложений от Раменского, Дмитровского, Сергиево-Посадского, Рузского городских округов, а также от Домодедова, Истры и Одинцова. Хочу отметить, что в центр также поступило несколько очень важных инициатив по газификации. Например, предложение сделать льготным полное подключение газового оборудования для отдельных категорий граждан. Мы обязательно рассмотрим этот и остальные поступившие наказы, распределим их в реестре по направлениям. Самое важное войдет в стратегию развития региона «Подмосковье – территория перемен». Принять участие в ее формировании может каждый житель Московской области, в том числе на специальном сайте», – заключила Андреева

Единый центр сбора наказов получил более 45,5 тыс. предложений. Он будет работать до середины августа.