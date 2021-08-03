РИАМО - 3 авг. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора проверили соблюдение мер безопасности в условиях пандемии коронавируса в магазине сети АО «Дикси Юг» на площади Победы. На основании выявленных нарушений суд приостановил деятельность торговой точки, сообщается на сайте ведомства.

Инспекция столичного Роспотребнадзора во время осмотра установила, что помещение магазина находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в нем не соблюдается дезинфекционный режим.

Кроме того, в магазине нет запаса антисептиков и средств индивидуальной защиты, администрация не следит за соблюдением масочного режима сотрудниками и не измеряет температуру коллектива. Также в магазине заметили тараканов и мух.

На основании нарушений в отношении юрлица составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Магазин опечатали в досудебном порядке, материалы дела направили в Дорогомиловский районный суд.

2 августа суд приостановил деятельность магазина на 60 суток. Устранение нарушений проконтролирует территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе.