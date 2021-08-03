РИАМО - 3 авг. Хорошевский районный суд вынес приговор 27-летнему Павлу Болдинову, который угнал автомобиль Mercedes и въехал на нем в фасад здания столичного театра на Арбате, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд установил, что вечером 31 декабря 2020 года мужчина взял ключи от автомобиля Mercedes-Benz GLE 450, оставленного в помещении автомойки владельцем, сел в машину, завел ее и поехал по улицам мегаполиса.

В районе 23:30 он врезался в фасад здания Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, после чего скрылся с места преступления.

Болдинов полностью признал вину в содеянном. С учетом позиции гособвинителя мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.