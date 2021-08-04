РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Водоснабжение временно отключат в среду в ряде квартир жилого комплекса «Весенний» Подольска, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Горячей и холодной воды не будет в доме №2, подъезд 4 в жилом комплексе «Весенний», водоснабжение перекроют с 9:00 до 11:00 в квартирах, которые находятся выше квартиры №416, с 11 по 20 этаж.

Отключение произойдет в связи с ремонтом магистрали фекальной канализации. Жителей просят не пользоваться в этот период водой и сливом.