РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Жители подмосковного Красногорска в среду смогут задать интересующие вопросы заместителю главврача городской больницы №2, сообщается в паблике лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В 18:00 состоится прямой эфир в Instagram-аккаунте больницы с заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дмитрием Вишняковым.

Задать вопрос можно будет в комментариях к посту во «ВКонтакте» или во время прямого эфира.