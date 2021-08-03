РИАМО - 3 авг. С начала текущего года пожарные вертолеты Московского авиацентра приняли участие в тушении 13 возгораний. За последние 10 лет количество пожаров уменьшилось более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Экипажи пожарных вертолетов дежурят в городе круглосуточно. В вертолетах есть специальные водосливные устройства, которые позволяют сразу приступать к тушению пожаров.
Экипажам нужно 5-25 минут, чтобы добраться до любой точки столицы, где случилось возгорание.
Всего в мегаполисе работают 115 пожарно-спасательных подразделений и 8 аварийно-спасательных формирований. На их вооружении стоят 11 вертолетов.
У Москвы наименьший показатель по числу возгораний среди таких крупных городов, как Гонконг, Нью-Йорк, Берлин, Вена.
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