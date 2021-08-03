РИАМО - 3 авг. В Солнечногорске инспекторы министерства экологии и природопользования Подмосковья привлекли к административной ответственности в виде штрафа компанию «Подрезково». Организация размещала отходы в водоохранной зоне реки Горетовка, сообщает пресс-служба министерства.

Водный объект находится на особом контроле ведомства. На его берегах систематически пытаются вести незаконную деятельность.

«Поэтому инспекторы эконадзора постоянно совершают рейды, отслеживают обращения жителей и информацию в соцсетях. Вот и на этот раз оперативно выявлен факт незаконного размещения грунтов в водоохранной зоне. Нарушители оштрафованы, ликвидация свалки находится на контроле министерства», - сказал заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в последние месяцы фиксировались и пресекались еще несколько нарушений, связанных с рекой Горетовкой.

Например, компания «Инвестстрой» обязана компенсировать 500 тыс. рублей ущерба, нанесенного свалкой в пойме реки. Иск подавался министерством.

Ранее товарищество собственников жилья «Зеленая усадьба» в деревне Лигачево, ТСН «Середниково Парк» и ООО «ЖилИно», строящий жилые дома в деревне Голубое были уличены в сбросе в реку неочищенных сточных вод, а также самозахвате водного объекта.