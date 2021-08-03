РИАМО - 3 авг. Госжилинспекция Подмосковья за минувшую неделю обработала в Центре управления регионом 6,5 тыс. обращений жителей по содержанию многоквартирных домов. Свыше 4,6 тыс. заявок были выполнены, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, удовлетворенность услугами ЖКХ в целом по области выросла на 8% благодаря контролю за исполнением заявок. Наибольшие темпы снижения числа обращений зафиксированы в Лотошине (-80%), Серебряных Прудах (-75%), Волоколамском округе (-71%), Клину (-69%) и Пущине (-60%). Из Молодежного и Черноголовки не поступило ни одного обращения.

«Управляющие организации должны работать в интересах жителей, которые платят за жилищно-коммунальные услуги – такую задачу поставил губернатор Московской области. Решение этой задачи зависит от того, насколько оперативной и качественной будет реакция коммунальных служб на сообщения о возникающих проблемах», - объяснила Федина.

Она добавила, что Госжилинспекция строго следит за сроками устранения нарушений и удовлетворенностью жителей результатом.

Основной темой обращений стала уборка подъездов (902 заявки). По сравнению с позапрошлой неделей их число снизилось на 8%. Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Богородский округ (-75%), Орехово-Зуевский округ (-73%), Егорьевск (-67%).

Ни одного сигнала о грязи в подъездах не поступило из Клина, Лотошина, Павловского Посада, Протвина и Серебряных Прудов.

Второе место по популярности у категории «Неисправности дверей в местах общего пользования (в т.ч. отсутствие пружин, доводчиков» (422 заявки). В 18 округах число жалоб снизилось. В лидерах Лыткарино (-50%), Красногорск (-48%), Долгопрудный и Подольск (-36%). Заявок по данной теме не поступало от жителей Зарайска, Каширы, Клина, Краснознаменска, Луховиц, Фрязина, Рузского и Талдомского округов.

На 3 месте топа оказалось «Нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов». Всего поступило 413 обращений, снижение составило 18%.

Лучшие показатели у Лосино-Петровского и Можайского округов (-75%), а также Солнечногорска (-71%).

Никто из жителей Зарайска, Краснознаменска, Лотошина, Павловского Посада и Рузского округа об этом не сигнализировал.