РИАМО - 4 авг. Московский городской суд в среду рассмотрит апелляцию на арест Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в районе Солнцево в Москве, сообщает пресс-служба суда.

Ранее девушка подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения - ее заключили под стражу до 16 сентября.

16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов Башкирова за рулем Mazda сбила трех маленьких детей. Пострадавших госпитализировали в больницу, двоих мальчиков медикам не удалось спасти.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но после смерти двух детей меру пресечение ей изменили на заключение под стражу.​