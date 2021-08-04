РИАМО - 4 авг. Церемонию прощания с президентом факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Ясеном Засурским проведут под открытым небом во дворе здания факультета в центре столицы в среду с 12:00 до 13:30, сообщается на сайте журфака.

Отпевание Засурского проведут в домовом храме мученицы Tатианы при МГУ. Из-за сложной ситуации с коронавирусом отпевание смогут посетить только близкие и родные.

Соболезнования по поводу кончины президента факультета журналистики МГУ можно направлять на электронную почту referent@smi.msu.ru. Все полученные сообщения опубликуют на странице памяти Засурского.

Засурскому был 91 год. Он скончался в Москве. На журфаке МГУ он работал с момента основания факультета в 1952 году, а возглавлял его с 1965 по 2007 годы.

Засурский создал важные научные дисциплины факультета по истории зарубежной литературы и журналистики, а также современным зарубежным СМИ. Еще он стал автором или соавтором около 300 научных трудов.