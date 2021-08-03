РИАМО - 3 авг. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала травму российского барьериста Сергея Шубенкова, из-за которой он не сможет выступить на Играх-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

«Очень жаль, что Сергей не выступит на Играх. Честно говоря, я планировала за него очень сильно болеть. Была надежда, что он сможет принести нам какую-либо медаль», - отметила Журова.

Она обратила внимание на то, что из-за травмы не получится бежать и мучаться. По ее мнению, если спортсмен приехал в Токио, значит, он до последнего надеялся выступить.

Шубенков снялся с летних Олимпийских игр — 2020 перед стартом квалификационного забега на 110 метров. У него подозрение на разрыв ахилла.