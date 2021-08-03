РИАМО - 3 авг. В рамках благоустройства сквера у пруда Марс на северо-востоке Москвы появятся светящиеся качели и световая инсталляция Солнечной системы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Также на территории у воды установят детский игровой кластер с горками, канатами, батутами и «песочной фабрикой», спортгородок с тренажерами и турниками, площадками для баскетбола и футбола.

Вдоль пруда появится дорожка для бега, установят скамейки с навесами, создадут помост для рыбалки и несколько зон отдыха – с лежаками для солнечных ванн и видовую. Также планируется обновить сцену, к которой будет вести необычная светящаяся арка.

На территории около пруда будет высажено порядка 1,5 тыс. кустарников и 56 деревьев.

Благоустройство проведут также на прилегающих к скверу дворах по проезду Черского. Между всеми объектами появятся удобные пешеходные маршруты.