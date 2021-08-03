РИАМО - 3 авг. С 5 августа изменится график работы касс в одном из вестибюлей станции метро «Мякинино». В течение месяца изменение распространят на станциях «Калужская», «Парк Культуры», «Владыкино» и «Румянцево», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь эти кассы будут работать с 6:30 до 22:00.

График скорректируют только на станциях с двумя вестибюлями, при необходимости пассажиры смогут обратиться в кассы второго вестибюля. Также на этих станциях есть автоматы по продаже билетов, а еще приобрести проездной можно в приложении «Метро Москвы». А еще поездку можно оплатить банковской картой или телефоном на турникетах.

Изменения вводят из-за неравномерной загрузки касс на разных станциях. Так, на «Мякинино» это коснется станций вестибюля, к которому ведут выходы 1-2, на «Калужской» - выходы 7-10, на «Парке Культуры» - выход 2, на «Румянцево» - выход 2 и на «Владыкино» – выход 2.

Из точек с минимальным количеством обращений кассиров переведут на более загруженные станции. Например, на «Мякинино» ранним утром и поздним вечером совершают всего 10 покупок, на «Калужской» - 20.

Станция «Спартак» уже успешно прошла тест.

Ведомство будет отслеживать ситуацию в онлайн-режиме и в случае необходимости откроет кассы снова.