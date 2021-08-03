РИАМО - 3 авг. Восстановлено движение трамваев на участке между станциями столичного метрополитена «Павелецкая» и «Чистые пруды», сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сбой в движении произошел 2 августа. Это было связано с отключением отключения кабельной линии и отсутствия напряжения в контактной сети. Не ходили трамваи №А, 3, 38, 39.

Трамваи №3 и 39 уже курсируют по своим обычным маршрутам, вновь работает трамвай №А.

Интервалы на маршрутах трамваев №А, 3, 38 и 39 временно увеличены.

Автобусы №13, которые во вторник заменяли трамвай на участке между стациями «Павелецкая» и «Чистые пруды», вернулись на свой обычный маршрут – от 3-го Павелецкого проезда до станции метро «Павелецкая».